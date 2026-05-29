Brenner-Blockade: Auswärtiges Amt richtet sich mit eindringlicher Warnung an Reisende

Wegen einer genehmigten Demonstration auf der Brenner-Autobahn warnt das Außenministerium vor massiven Verkehrsbehinderungen im Nachbarland. Am 30. Mai 2026 wird der gesamte Brennerkorridor stundenlang gesperrt – ohne Ausweichmöglichkeiten für Urlauber, Pendler, Transportfirmen und Busunternehmen.

Am 30. Mai geht hier nichts mehr: die Autobahn A 13 über den Brenner.

Die geplante Brenner-Blockade am Wochenende nach Pfingsten beschäftigt nun auch das Auswärtige Amt in Berlin. Auf seiner Homepage warnt das Ministerium unter der Überschrift "Österreich: Reise- und Sicherheitshinweise" vor den massiven Einschränkungen auf der Route. "Am Samstag, den 30. Mai 2026, kommt es aufgrund einer Demonstration gegen die Verkehrsbelastung im Tiroler Wipptal auf der A 13 Autobahn bei Matrei am Brenner zu einer Verkehrssperrung des gesamten Brennerkorridors in Tirol/Österreich", heißt es dort.

Von 11 bis 19 Uhr gelte zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner in beiden Fahrtrichtungen eine Vollsperrung. Außerdem seien die B 182 Brennerstraße sowie die L 38 Ellbögener Straße für den Durchzugsverkehr von 11 bis 19 Uhr "zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit" gesperrt.

Die Tiroler Landesregierung rät, auf Autofahrten zu verzichten

Wegen des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens aufgrund der Pfingstferien müsse in ganz Tirol mit Behinderungen gerechnet werden, schreiben die Experten des Außenministeriums weiter.

Die Tiroler Landesregierung rate daher, am 30. Mai 2026 auf nicht notwendige Autofahrten zu verzichten.

"Reisenden wird dringend empfohlen, Tirol am 30. Mai 2026 weiträumig zu umfahren"

Dann folgt ein eindringlicher Hinweis der Berliner: "Reisenden wird dringend empfohlen, Tirol am 30. Mai 2026 weiträumig zu umfahren oder die Reisezeiten entsprechend anzupassen, da mit massiven Staus und Wartezeiten vor den Sperrpunkten sowie verstärkten Verkehrskontrollen zu rechnen ist. Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten." Und: Auch an den Tagen vor und nach dem 30. Mai 2026 sei mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Auch Flixbus muss umplanen

Betroffen sind übrigens nicht nur der Individualverkehr und das Transport-Gewerbe – auch Bus-Unternehmen müssen angesichts der Blockade umplanen. So teilt etwa Flixbus auf AZ-Anfrage mit: "Während der Sperrung zwischen 11 und 19 Uhr sollten insgesamt neun Busse auf der Brenner-Autobahn verkehren."

Nun werde man versuchen, so viele Busse wie möglich über alternative Routen umzuleiten, "um alle Reisenden, die bereits gebucht haben, an ihr Ziel zu bringen". Die Fahrgäste würden rechtzeitig über etwaige Änderungen informiert. Tickets für die betroffenen Fahrten können nicht mehr gebucht werden.

Die Anwohner des Brenners leiden seit vielen Jahren unter der Verkehrsflut. Ein Gericht hat nun erstmals eine Demonstration auf der A 13 genehmigt. Initiator der Protestaktion ist der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger.