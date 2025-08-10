AZ-Plus

Brennender Triebwagen - Hauptbahnhof Nürnberg gesperrt

Kleine Ursache, große Wirkung: Der Brand eines Triebfahrzeugs hat für kurze Zeit zu einer Komplettsperrung eines großen Bahnhofs geführt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Brand eines Triebwagens sorgte für die Sperrung des Nürnberger Hauptbahnhofs. (Archivbild)
Der Brand eines Triebwagens sorgte für die Sperrung des Nürnberger Hauptbahnhofs. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Nürnberg

Ein brennender Elektrotriebwagen hat am späten Nachmittag für eine Sperrung des Nürnberger Hauptbahnhofs gesorgt. Der Triebwagen sei auf Gleis 14 aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. "Der Bahnsteig wurde sofort geräumt, der Zugverkehr im Bahnhofsbereich vorsorglich für die Löscharbeiten eingestellt", berichtete die Feuerwehr der fränkischen Metropole. 

Ein mit Atemschutz ausgerüsteter Trupp habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht. "Die starke Rauchentwicklung führte zu einer kurzzeitigen Sperrung des gesamten Bahnhofs", hieß es weiter. Der Einsatz habe rund zweieinhalb Stunden gedauert.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.