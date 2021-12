Brennender Adventskranz: Feuerwehreinsatz in Schule

Hirschhaid

Ein brennender Adventskranz in einer Schule hat in Oberfranken einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein bereits ausgemachter Adventskranz auf dem Pult eines Klassenzimmers in Hirschaid bei Bamberg am Mittwoch Feuer gefangen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Schule geräumt, bis die Löscharbeiten abgeschlossen waren. Warum es zu dem Feuer kam, ist bisher unklar. An dem Pult entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.