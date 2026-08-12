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Bremse bei Achterbahn ausgefallen: Sechs Verletzte bei Unfall auf Bayerns zweitgrößtem Volksfest

An einem Fahrgeschäft auf dem Gäubodenvolksfest prallen zwei Wagen aufeinander. Der Unfall geht glimpflich aus.
AZ/dpa |
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Bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf dem Gäubodenvolksfest sind sechs Menschen leicht verletzt worden. (Symbolbild)
Bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf dem Gäubodenvolksfest sind sechs Menschen leicht verletzt worden. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Auf einer Achterbahn sind beim Gäubodenvolksfest in Straubing sechs Menschen leicht verletzt worden. Ein Wagen sei auf einen anderen Wagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dabei hätten ein 26 Jahre alter Mitarbeiter sowie fünf Fahrgäste im Alter von 9, 11, 12, 48 und 50 Jahren leichte Verletzungen erlitten. 

An dem hinteren Wagen habe die Bremse nicht funktioniert, sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrgeschäft sei nach dem Unfall vorübergehend geschlossen worden. Die Ermittlungen laufen.

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