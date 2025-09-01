AZ-Plus

Braunschweigs Rittmüller zu 1860 München

Das kommt überraschend. Marvin Rittmüller war lange Stammspieler in Braunschweig und wechselt nun in die 3. Liga. Ihn zieht es zu 1860 München.
dpa |
Von Braunschweig zu 1860 München: Fußball-Profi Marvin Rittmüller.
Von Braunschweig zu 1860 München: Fußball-Profi Marvin Rittmüller. © Swen Pförtner/dpa
München

Rechtsverteidiger Marvin Rittmüller wechselt vom Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig zu Drittliga-Club 1860 München. Der 26-Jährige war 2023 vom 1. FC Heidenheim nach Braunschweig gekommen und hatte dort seinen Stammplatz auf der rechten Seite vor dieser Saison an den Ex-Schalker Mehmet Aydin verloren.

"Er ist schnell, fleißig und passt mit der Art und Weise, wie er sich sowohl auf als auch neben dem Platz benimmt, ideal in unsere Mannschaft", sagte der Münchner Sport-Geschäftsführer Christian Werner.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

