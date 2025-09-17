Teil 3 der AZ-Serie "Bayerns älteste Brauereien": Die Entdeckung eines Dokuments stellt die bayerische Brau-Geschichte auf den Kopf: Wildbräu Grafing geht auf das Jahr 1060 zurück und reicht damit fast an die Geschichts-Platzhirsche Weihenstephan und Weltenburg heran. Der junge Chef setzt seinen Fokus auf Heimat - und Humor.

Die Bier-Geschichte Bayerns muss umgeschrieben werden. Der Grund: Wildbräu aus Grafing. Erst seit wenigen Jahren weiß man in der Stadt im Landkreis Ebersberg, dass die eigene Brau-Tradition viel weiter zurückreicht als gedacht. Gegründet 1536? Von wegen! Bereits 1060!

Das fand der aktuelle Geschäftsführer Gregor Schlederer (35) eher durch Zufall heraus. Mit einem neuen schriftlichen Beleg aus dem Mittelalter schiebt sich die Braustätte weit nach vorne, was die ältesten Brauereien im Freistaat angeht.

Wie die AZ Ende 2021 berichtete, stöberte der Kreisarchivpfleger Bernhard Schäfer im Münchner Stadtarchiv und fand eine Urkunde, verfasst auf Latein. Wie Schlederer der AZ beschreibt, belege das historische Dokument unter anderem die Naturalabgabe von "Cervesia plena“ - das meint Vollbier - des Landguts Grafing ans Kloster Ebersberg.

Damit hat man es schwarz auf weiß: Wildbräu ist fast 1000 Jahre alt, die Bier-Tradition reicht nahezu an Weihenstephan (1040) und Weltenburg (1050) heran. Dafür gab es sogar vonseiten der Stadt Grafing eine Urkunde. Darin steht: "Am Standort des Wildbräu-Stammhauses und heutigen Bräustüberls am Grafinger Stadtplatz wurde schon um 1060 nachweislich Bier gebraut. Wildbräu ist ein maßgeblicher Teil der Grafinger Stadtgeschichte und wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahrzehnte." Das geht runter wie frisch gezapftes Bier.

Traditionsunternehmen in siebter Generation

Wie überrascht war man darüber? "Schon ziemlich", sagt Schlederer unaufgeregt. Er führt das Familienunternehmen in der siebten Generation. Sein Vater habe ihm zwar früher bereits erzählt, dass die Brauerei schon älter sei - aber wirklich belegen konnte auch er es nicht. Der Senior starb im Jahr 2015.

Eine historische Zeichnung des Brauhauses. © Wildbräu Grafing

Ebenfalls eine lange Tradition hat das Gasthaus von Wildbräu. "Bereits im Jahre 1205 erhält das adelige Landgut Grafing dann das Ius Tavernae, das Schankrecht als Taverne", heißt es auf der Homepage. Seither wird dort ein Wirtshaus betrieben, heute ist es das Bräustüberl des Wildbräu (seit 2025 unter Gastronom Sebastian Wolf).

Insgesamt gab es früher sogar vier Brauereien in Grafing, die schließlich eins wurden. Wildbräu fasst die Entwicklung zusammen: "Eine der Grafinger Brauereien, das Reiterbräu, wird 1857 von einem Vorfahren des heutigen Bräus Gregor Schlederer gekauft. Das herrschaftliche Brauhaus, später auch Kasperlbräu genannt, wird von der Familie in Wildbräu umbenannt." Schließlich kamen auch noch Heckerbräu (1901) und Grandauerbräu (1993) zu Wildbräu.

Tradition und Tiktok - in Grafing klappt das

Schlederer sagt, er sei "total" stolz auf die lange Tradition. Aber altbacken, das sind sie auch wieder nicht. Der 35-Jährige sagt: "Natürlich sind wir alt, aber wir sind eine relativ junge Mannschaft." Tradition und Tiktok, das klappt hier.

Hier wird das Bier von Wildbräu verladen. © Wildbräu Grafing

"Fokus Heimat" - das ist dem jungen Geschäftsführer wichtig

Schlederer absolvierte den Braumeister in Weihenstephan, wie er im Gespräch erzählt. Davor "musste" er noch BWL studieren. Weil es sich der Papa wünschte. Nach dessen Tod führte die Mutter noch drei Jahre den Betrieb. Dann: die Übergabe an den Sohn. "Für mich stand immer fest, dass ich die Brauerei mache." Davor wollte er hinaus in die Welt, Erfahrungen sammeln. Er zwar zum Beispiel bei der Brooklyn-Brauerei in New York.

Über seinen Einstieg ins Familienunternehmen sagt er: "Wir haben gesagt: Fokus Heimat." Das Bier und dessen Qualität sind für ihn entscheidend. Export wie bei den Branchen-Größen ist nicht sein Geschäft. "Wir wollen in der Heimat unser Bier verkaufen und nicht in den USA oder sonst irgendwo."

Erfolgsrezept? "Das erzählt ja niemand"

Was ist ihr Erfolgsrezept, warum gibt es Wildbräu schon so lange? "Das Geheimrezept erzählt ja niemand", sagt er mit einem Lachen. Trotzdem, ein Versuch. Er glaubt, dass die größeren Brauereien die Veränderungen in der Branche, den abnehmenden Bierkonsum, stärker spürten. "Wir sind eher die ganz Kleinen." Er vermutet, dass die Leute wieder mehr regionaler trinken. "Bodenständig", nennt es Schlederer.

Am besten läuft das Helle

Das erfolgreichste Bier bei Wildbräu sei das Helle. "Wir wollten ein Helles haben, von dem man eins, zwei, drei, vier trinken kann ohne dieses Sättigungsgefühl." Also das nicht so schwer ist.

Bier für daheim: Der Wildbräu-Chef bezeichnet sein Unternehmen als bodenständig und auf die Heimat fokussiert. © Wildbräu Grafing

Das zweitstärkste: das Weißbier. Nicht selbstverständlich, wie Schlederer der AZ erzählt: "Weißbier ist seit Jahren rückläufig." Sie allerdings trotzen dieser allgemeinen Entwicklung. Wie macht er das? "Das weiß ich nicht", er muss lachen. Sie versuchten bei allen Bieren, sie nicht so "mastig", also schwer, zu machen.

Nun ist das alkoholfreie Bier schon seit Jahren im Trend. Vor allem bei Augustiner, aber auch bei anderen namhaften Marken. Ein Ende ist nicht absehbar. "Das schmerzt einen Brauer natürlich. Ein Brauer möchte halt ein Bier brauen." Trotzdem haben sie es auch im Sortiment.

Trendsetterin: Wem der Chef immer wieder recht geben muss

Dazu möchte der 35-Jährige eine Anekdote erzählen. Die geht los mit dem Trend zum naturtrüben Radler. Seine Frau habe damals gesagt: "Wir brauchen auch ein naturtrübes Radler." Er: wenig begeistert. Auch der Braumeister war erst noch auf seiner Seite. Sie habe aber nicht locker gelassen, bis die zwei Männer einlenkten. "Leider Gottes ist das dann unsere viertstärkste Sorte geworden."

Die Schlederers und Wildbräu haben Humor und nehmen sich selbst nicht so ernst, so sagt es der Chef selbst. © Dominik Fritz/Wildbräu Grafing

Schlederer musste also zugeben: Sie hatte recht. Und so war es auch beim alkoholfreien Hellen vor drei Jahren. Sie wollte es im Sortiment haben, "ich habe auch nicht mehr Nein sagen können". Umkehr-Osmose heißt das Verfahren, für das sie sich entschieden haben. "Das ist für die Qualität das Beste."

Hat die Frau wieder recht behalten und ist es ein Verkaufsschlager? Sie können sich die Antwort denken. Vielleicht lautet also das heimliche Erfolgsrezept von Wildbräu: auf das Gespür der Ehefrau als Trendsetterin hören.