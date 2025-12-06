Polizeieinsatz auf Weihnachtsmarkt in Bayern – Bratwurst als Wurfgeschoss

Ein randalierender 33-Jähriger stiftet auf einem Weihnachtsmarkt in Oberbayern Unruhe. Es gibt Ärger am Kinderkarussell, Fäuste fliegen und auch eine Bratwurst.

Pfaffenhofen an der Ilm - Besinnliche Adventsstimmung ade: Ein Besucher hat auf dem Weihnachtsmarkt in Pfaffenhofen an der Ilm für Unruhe und einen handfesten Zwischenfall gesorgt. Der Mann randalierte am Freitagabend an einem Kinderkarussell, nachdem er zuvor bereits einen Besucher beleidigt und mit der Faust geschlagen hatte, wie die Polizei mitteilte. Von einem Verkaufsstand habe der 33-Jährige zudem Waren gestohlen, auf einen anderen Stand habe er eine Bratwurst geworfen.

Polizeigewahrsam für Randalierer

Der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt endete für ihn in Polizeigewahrsam. Die Beamten nahmen den Randalierer den Angaben zufolge wegen seiner starken Stimmungsschwankungen und der Vielzahl möglicher Straftaten vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an.