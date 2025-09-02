Plötzlich riecht der Zug nach Qualm: Feuerwehreinsatz in Bayern

Großeinsatz auf der Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und Aichach: In einem Regionalzug nehmen Menschen Rauchgeruch wahr. Die Polizei hat eine Vermutung, was der Auslöser gewesen sein könnte.

Wegen Brandgeruchs in einem Regionalzug ist es auf der Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und Aichach zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Der mit rund 30 Menschen besetzte Zug musste im Bereich des Radersdorfer Sees einen Nothalt einlegen, wie die Polizei mitteilte.

Die Integrierte Leitstelle beorderte daraufhin die Feuerwehren aus Kühbach, Aichach, Oberbernbach, Unterbernbach, Walchshofen, Inchenhofen und Haslangkreit zur Einsatzstelle. Insgesamt waren mehr als 90 Kräfte vor Ort. Eine Evakuierung des Zuges war nach Angaben der Polizei nicht erforderlich. Verletzte gab es nicht.

Polizeieinsatz in Bahn: Ursache wird bekannt

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler dürfte ein technischer Defekt am Triebwagen die Ursache für den wahrnehmbaren Rauchgeruch gewesen sein.