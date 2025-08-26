Brand von Trafokasten verursacht 100.000 Euro Schaden

Ein Trafokasten an einer Firmenfassade gerät in Brand. Der Schaden ist immens.

Fellbach

Der Brand eines Trafokastens an einer Firmenfassade im Rems-Murr-Kreis hat einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der mit einer Fotovoltaikanlage verbundene Kasten am Montag in Fellbach in Brand geraten. Durch das Feuer entstand ein Schaden an der Fassade, dem Verteilerkasten und zwei Autos in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Verletzt wurde niemand.