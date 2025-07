Brand von drei Reihenhäusern - 40 Menschen evakuiert

In der Nacht gerät ein Haus in Schwabach in Brand und die Flammen greifen auf angrenzende Häuser über. Anwohner müssen die umliegenden Gebäude verlassen.

dpa | 07. Juli 2025 - 06:31 Uhr

Die Feuerwehr war noch am Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Schwabach Wegen eines Brandes von drei Reihenhäusern in Schwabach mussten 40 Menschen in der Nacht ihre Häuser verlassen. Verletzt worden sei aber niemand, teilte die Polizei mit. Mehrere Menschen hatten die Beamten in der Nacht informiert, dass ein Haus in Flammen stünde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf die beiden unmittelbar angrenzenden Häuser übergegriffen. Die Anwohner konnten die betroffenen Häuser den Angaben zufolge rechtzeitig verlassen. Die umliegenden Häuser wurden demnach vorsorglich ebenfalls evakuiert. Einsatzkräfte der Johanniter betreuten die Menschen vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhinderte die Feuerwehr, die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes waren laut Polizei zunächst unklar.