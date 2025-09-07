AZ-Plus
Brand in Unterkunft – drei Menschen erleiden Rauchvergiftung

Im Keller einer Flüchtlingsunterkunft in Altötting lodern Flammen, sie breiten sich aus. Das ganze Gebäude wird verraucht. Sechs Menschen retten sich rechtzeitig.
Die Feuerwehrleute löschten das Feuer zügig. (Symbolbild)
Die Feuerwehrleute löschten das Feuer zügig. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Altötting

In einer Unterkunft für Asylbewerber in Oberbayern haben drei Menschen bei einem Brand eine Rauchvergiftung erlitten. Wie die Polizei mitteilte, ist die Ursache für den Brand am Samstagnachmittag im Keller der Unterkunft in Altötting unklar. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Derzeit ist die Unterkunft nicht mehr bewohnbar. 

Zum Brandzeitpunkt waren sechs Menschen im Gebäude, die sich rechtzeitig ins Freie retten konnten. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen zügig. Das Gebäude war aber stark verraucht. Die drei Verletzten mussten medizinisch behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

