Brand in Oberfranken: Vier Millionen Euro Schaden

Während hunderte Einsatzkräfte stundenlang löschten, beginnt nun die detaillierte Spurensuche nach dem genauen Ausgangspunkt des Brandes.

Die Ermittler schätzen den Schaden durch das Feuer in Gattendorf (Landkreis Hof) auf rund vier Millionen Euro. (Archivbild)

Nach einem Großbrand in einem Recyclingbetrieb bei Hof schätzen die Ermittler den Schaden auf etwa vier Millionen Euro. Bei dem Feuer in Gattendorf am vergangenen Mittwoch sei das Hauptgebäude des Betriebs vollständig ausgebrannt, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Außerdem seien mehrere Flurförderfahrzeuge wie Hubwagen oder Gabelstapler sowie hydraulische Pressen beschädigt worden.

Brandursache weiter unklar

Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei weiterhin unklar. Ausschließen könnten die Brandfahnder, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen sei. Zudem gebe es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof ermitteln nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen Unbekannt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge seien die Flammen im Bereich von abgeladenem Papier ausgebrochen, das anschließend gepresst werden sollte.

Der Brand in dem Gattendorfer Recyclingbetrieb war am Vormittag des vergangenen Mittwochs gemeldet worden. Ein 38 Jahre alter Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen. Als die Feuerwehr eintraf, standen bereits schwarze Rauchwolken über dem Gebäude. Zeitweise waren mehrere hundert Feuerwehrleute und andere Helfer im Einsatz.