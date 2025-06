Brand in Lichtenfelser Einkaufszentrum

Mitarbeiter einer Eisdiele bemerken Qualm und Rauchgeruch. Sie werden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Wegen eines Brandes in Lichtenfels musste die Feuerwehr ausrücken. (Symbolbild)

Lichtenfels

In einem Einkaufszentrum in Lichtenfels hat es gebrannt. Mehr als 100.000 Euro soll der Sachschaden nach ersten Erkenntnissen der Polizei betragen. Die Brandursache sei bisher unklar, teilten die Ermittler mit.

Als drei Mitarbeiter einer Eisdiele am Sonntagmittag ihr Geschäft betraten, bemerkten sie nach Angaben der Polizei Qualm und Brandgeruch. Das Feuer sei in den Geschäftsräumen eines Optikers ausgebrochen, die Rauchgase hätten sich über eine Lüftungsanlage verbreitet. Da die drei Mitarbeiter Rauchgase eingeatmet hätten, seien sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die herbeigerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Die Coburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.