Brand in Lagerhalle - etwa 100 Tonnen Müll in Flammen

Ein Feuer bricht in einer Lagerhalle im Landkreis Unterallgäu aus. Mischabfall gerät in Brand - und die Flammen breiten sich aus. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Türkheim

Etwa 100 Tonnen Müll sind in einer Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens im Landkreis Unterallgäu in Brand geraten. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt habe sich den Angaben zufolge dabei niemand. Den Schaden schätzte die Polizei zunächst auf etwa 150.000 Euro.

Das Feuer war demnach in einer Lagerhalle in Türkheim ausgebrochen. Etwa 100 Tonnen Mischabfall seien in Brand geraten. Die Flammen hätten sich auf das Dach, eine Photovoltaikanlage und weitere Gebäudeteile ausgebreitet. Insgesamt seien 116 Einsatzkräfte von Feuerwehren im Einsatz gewesen. Der Abfall sei nicht mehr verwertbar. Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelte zur Brandursache. Von einem Fremdverschulden gehe sie derzeit nicht aus.