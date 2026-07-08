Angebranntes Essen sorgt für nächtliche Evakuierung von Hotelgäste

Statt Nachtruhe hieß es für rund 250 Gäste eines Hotels in Bad Reichenhall: Zimmer verlassen. Ursache für den Einsatz war angebranntes Essen in der Personalküche. Verletzt wurde niemand.

Angebranntes Essen in einem Hotel in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) hat rund 250 Gäste um ihren Schlaf gebracht. Diese mussten in der Nacht ihre Zimmer verlassen. Nach Polizeiangaben gab es keine Verletzten.

3.000 Euro Schaden in der Küche

Demnach löste in der Nacht die Brandmeldeanlage in dem Hotel aus, woraufhin rund 250 Hotelgäste evakuiert werden mussten. Grund dafür war nach Angaben der Polizei angebranntes Essen in der Personalküche. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und die Räumlichkeiten belüftet hatte, konnten die Gäste wieder in das Hotel zurückkehren, hieß es.

Es sei ein Schaden von rund 3.000 Euro am Inventar der Küche entstanden. Gegen die Verursacherin läuft jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.