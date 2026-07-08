Angebranntes Essen sorgt für nächtliche Evakuierung von Hotelgäste
Angebranntes Essen in einem Hotel in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) hat rund 250 Gäste um ihren Schlaf gebracht. Diese mussten in der Nacht ihre Zimmer verlassen. Nach Polizeiangaben gab es keine Verletzten.
3.000 Euro Schaden in der Küche
Demnach löste in der Nacht die Brandmeldeanlage in dem Hotel aus, woraufhin rund 250 Hotelgäste evakuiert werden mussten. Grund dafür war nach Angaben der Polizei angebranntes Essen in der Personalküche. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und die Räumlichkeiten belüftet hatte, konnten die Gäste wieder in das Hotel zurückkehren, hieß es.
Es sei ein Schaden von rund 3.000 Euro am Inventar der Küche entstanden. Gegen die Verursacherin läuft jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.
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