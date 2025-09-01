AZ-Plus

Brand in Feuerwehrhaus - benachbarte Wachen im Einsatz

In dieser Nacht war eine Feuerwehr aus Weiler-Simmerberg selbst auf Hilfe angewiesen. In ihrer Wache brach ein Feuer aus.
Vor allem Fahrzeuge und Tore wurden laut einem Polizeisprecher beschädigt. (Symbolbild)
Vor allem Fahrzeuge und Tore wurden laut einem Polizeisprecher beschädigt. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa
Weiler-Simmerberg

Die Feuerwehren aus den Nachbargemeinden rückten in der Nacht zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Sie löschten einen Brand in einem Feuerwehrhaus in Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau). Bei dem Feuer wurden vor allem die Fahrzeuge in dem Gebäude und die Tore beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude selbst stehe noch. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes waren dem Sprecher zufolge zunächst unklar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

