Brand in Damensauna – Feuerwehrmann verletzt sich leicht

Ein kaputter Sauna-Ofen fängt Feuer. Die Feuerwehr muss ausrücken. Es gibt einen Verletzten.

Die Feuerwehr muss in einer Sauna löschen (Symbolbild).

Dörfles-Esbach

In einer Damensauna eines Fitnesscenters in Dörfles-Esbach (Kreis Coburg) hat es wegen eines defekten Ofens gebrannt. Als das Feuer ausbrach, waren nach Angaben der Polizei keine Gäste im Saunabereich.

Ein Feuerwehrmann habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit. Sonst wurde niemand verletzt. An der Sauna entstand bei dem Brand am Montagabend ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro.