Brand beim Kochen in der Nacht - Mann eingeschlafen

Einen Mann aus Schwaben hat in der Nacht scheinbar der Hunger geplagt. Doch statt eines nächtlichen Snacks gab es einen Feuerwehreinsatz.
dpa |
Die Feuerwehr lüftete nach dem Brand die Wohnung. (Symbolbild)
Die Feuerwehr lüftete nach dem Brand die Wohnung. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Asbach-Bäumenheim

Weil er beim Kochen eingeschlafen war, ist es zu einem Brand in der Wohnung eines Mannes in Schwaben gekommen. Der 36-Jährige hatte sich in der Nacht noch etwas zu essen kochen wollen, teilte die Polizei mit. Nachbarn bemerkten einen ausgelösten Rauchmelder und riefen die Feuerwehr.

Der 36-Jährige reagierte beim Eintreffen der Feuerwehr in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) nicht auf Klingeln und Klopfen. Als die Einsatzkräfte in die verrauchte Wohnung gelangten, fanden sie den Mann schlafend. Er kam mit einer leichten Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

