Brand auf Bahnhofsdach in Oberpfalz - Zugverkehr gestört

In der Oberpfalz gibt es an einer Bahnstrecke einen Feuerwehreinsatz: Auf dem Dach eines Bahnhofes brennt es. Laut Bahn kann es weiterhin zu Verzögerungen kommen.
Nach Ende der Sperrung kann es zu Verzögerungen kommen. (Symbolbild)
Nach Ende der Sperrung kann es zu Verzögerungen kommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa
Wiesau

Ein Brand auf einem Bahnhofsdach in der Oberpfalz hat zu Einschränkungen im Zugverkehr geführt. Betroffen war die Strecke zwischen Weiden in der Oberpfalz und Marktredwitz, wie die Deutsche Bahn auf der Plattform X mitteilte. Laut einer Polizeisprecherin brannte seit dem Vormittag der Dachstuhl des Bahnhofsgebäudes in Wiesau (Landkreis Tirschenreuth).

Vorsorglich habe es eine Warnmeldung an die Bevölkerung gegeben. Eine Gefahr habe aber nicht bestanden, sagte die Polizeisprecherin. Am Mittag dauerten die Löscharbeiten weiter an, die Züge durften aber wieder fahren. Es kam laut Bahn zu Teilausfällen und Verspätungen, ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Es könne weiterhin zu Verzögerungen kommen, hieß es von der Bahn.

Nach Angaben der Polizei wird das betroffene Bahnhofsgebäude derzeit saniert. Als das Feuer ausbrach, wurden gerade Bauarbeiten im Bahnhof durchgeführt. Alle Menschen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, es wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzte die Höhe des Schadens im siebenstelligen Bereich. Zur Brandursache wird ermittelt. Ursprünglich hieß es von der Polizei, dass die Photovoltaikanlage brenne. Ob diese tatsächlich gebrannt hat, war laut der Sprecherin zunächst aber unklar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

