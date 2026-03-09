Bombenfund in Nürnberg – Entschärfung und Evakuierung geplant

Eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt für Aufregung in Nürnberg. Wer muss evakuiert werden und wie bleibt man über die Lage auf dem Laufenden?

In Nürnberg soll am Dienstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Nach Angaben der Stadt beträgt der Evakuierungsradius 450 Meter. Wie viele Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen, stand vorerst nicht fest. "Die Bewohner können aber über Nacht noch zu Hause schlafen", sagte ein Pressesprecher der Stadt.

Die Bombe wurde am Vormittag im Quartier Lichtenreuth gefunden. Den Angaben nach handelt es sich um eine amerikanische Fliegerbombe mit einem Gewicht von 450 Kilogramm. Den Angaben der Stadt zufolge wurde die Bombe bereits freigelegt, aber noch nicht bewegt. Für die Entschärfung am Dienstagvormittag müssen um die Fundstelle zuerst noch Container zum Schutz aufgebaut werden. Alle Entwicklungen zum Fund und der Evakuierung teilt die Stadt in einem Liveticker.