Bombe in Hof nach mehreren Stunden entschärft

In der Nähe des Hofer Bahnhofs wird eine Bombe gefunden. 1.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Dann rückt ein Sprengkommando aus.

Hof

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Hof nach mehreren Stunden entschärft worden. Der Sprengkörper war bei Baggerarbeiten an Gleisen entdeckt worden - es handelte sich um eine 50 bis 75 Kilogramm schwere Bombe. Rund 1.000 Menschen mussten den Bereich um den Fundort verlassen, ein Sprengkommando aus München entschärfte die Fliegerbombe am Nachmittag. Inzwischen sei der Evakuierungsbereich aber wieder freigegeben, teilte die Stadt Hof am Abend mit.

Auch der Zugverkehr war von der Entschärfung betroffen, die Auswirkungen waren aber eher gering.