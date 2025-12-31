Schon am Tag vor Silvester: Erster Verletzter durch Böller in Bayern

Ein Spaziergang endet für einen 16-Jährigen im Krankenhaus: In einem Park trifft ihn ein Böller im Gesicht. Wer den Böller gezündet hat, ist bislang nicht bekannt.

Ein Jugendlicher ist im Landkreis Passau von einem Böller getroffen und im Gesicht verletzt worden. Der 16-Jährige habe Brandverletzungen zweiten Grades an der Wange erlitten, sagte ein Polizeisprecher.

Der Jugendliche war demnach am Dienstag mit seiner Freundin in einem Park in Vilshofen an der Donau spazieren. Im Bereich von Sitzbänken mit Tischen sei ihm aus unbekannter Richtung ein Böller ins Gesicht geflogen und habe ihn verletzt, hieß es. Er sei mit leichten bis mittelschweren Brandverletzungen in einem Krankenhaus behandelt worden, sagte der Sprecher.

Jugendlicher mit Böller verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei suchte nach Zeugen und ermittele wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz, da das Zünden zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt war. Wegen derselben Ordnungswidrigkeit muss sich auch ein 32-Jähriger verantworten, weil ihn eine Polizeistreife beobachtete, als er ebenfalls in Vilshofen an der Donau einen Böller außerhalb der zugelassenen Zeit anzündete, wie es hieß.