Blume würdigt Dichter Gomringer als Erneuerer der Poesie

Mit Gomringers Tod endet das Kapitel eines Dichters, der laut Minister Blume Literaturgeschichte geschrieben hat.

München

Der im Alter von 100 Jahren gestorbene Dichter Eugen Gomringer hat der konkreten Kunst nach Worten von Kunstminister Markus Blume (CSU) ein dauerhaftes Zuhause gegeben. "Mit Eugen Gomringer verlieren wir einen der großen Erneuerer der Poesie. Er hat Worte zu Bildern geformt und Bilder zu Sprache gemacht", sagte Blume in München einen Tag nach Bekanntwerden von Gomringers Tod. "Als Gründer der konkreten Poesie hat er Literaturgeschichte geschrieben – aus Bayern heraus mit weltweitem Echo."

Gomringer war am Donnerstag in seiner Wahlheimat Bamberg gestorben. Der Sohn eines Schweizers und einer Bolivianerin gilt als Mitbegründer oder gar Vater der konkreten Poesie.