Blockabfertigung auf Inntalautobahn - Fast 40 Kilometer Stau

Die Tiroler Behörden machen an der Grenze wieder einmal Blockabfertigungen. Dabei entsteht für Lastwagen ein kilometerlanger Stau.

Auf fast 40 Kilometern stauten sich die Lastwagen am Dienstag. (Archivbild)

Kufstein

Wegen Blockabfertigungen auf der österreichischen Inntalautobahn hat sich der Verkehr für Lastwagen in Deutschland fast 40 Kilometer lang gestaut. Am Dienstagmorgen zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr durften nur 300 Lastwagen pro Stunde die Dosierstelle passieren, wie die Polizei mitteilte. In der Stunde danach waren es dann 350 Laster.

Der Verkehr staute sich demnach über die gesamte Autobahn 93 zurück auf die A8 und dort bis zum Irschenberg. Nach einigen Stunden löste sich der Stau laut Polizei gegen 12.30 Uhr auf. Die nächsten Blockabfertigungen soll es am Mittwoch geben.