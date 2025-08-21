AZ-Plus

Blinddarm-OP: FC Bayern vorerst ohne Neuzugang Bischof

Dem FC Bayern gehen so langsam die Spieler aus. Nach etlichen Abgängen im Sommer fällt für das Bundesliga-Eröffnungsspiel nun ein Neuzugang aus.
dpa |
Tom Bischof war im Sommer zum FC Bayern gekommen.
Tom Bischof war im Sommer zum FC Bayern gekommen. © Harry Langer/dpa
München

Der FC Bayern muss beim Saisonstart auf Neuzugang Tom Bischof verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde kurzfristig am Blinddarm operiert. Er fällt damit mindestens für das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig aus. Eine konkrete Prognose über die Dauer des Ausfalls und ein mögliches Comeback des 20-Jährigen gaben die Münchner nicht ab.

Bischof war vor dieser Saison von der TSG 1899 Hoffenheim zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Im Kader von Trainer Vincent Kompany hat er eigentlich gute Chancen auf Einsatzzeiten, weil gleich mehrere Offensivspieler den Verein verlassen hatten und die Bosse zudem entschieden, auf dem Transfermarkt nur noch nach Leihspielern Ausschau zu halten.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

