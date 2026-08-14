AZ-Plus

Behörden warnen in Bayern: Blaualgen in zwei Seen

An zwei Badegewässern im Freistaat raten die Behörden aktuell: Bitte nicht baden! Um diese Seen geht es.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Am Bismarckweiher in Südbayern und am Untreusee in Nordbayern sind Blaualgen nachgewiesen worden. (Symbolbild)
Am Bismarckweiher in Südbayern und am Untreusee in Nordbayern sind Blaualgen nachgewiesen worden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Zwei Badeseen in Bayern sind von Blaualgen betroffen: Für den Bismarckweiher im Landkreis Weilheim-Schongau gilt deshalb ein Badeverbot, am Untreusee in Hof warnen die Behörden eindringlich vor dem Baden.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle habe das Gesundheitsamt im Untreusee eine außergewöhnlich hohe Konzentration an Blaualgen festgestellt, informierte eine Sprecherin der Stadt Hof. Deshalb werde "eindringlich" davor gewarnt, im See zu baden. Die Aufnahme von mit Blaualgen belastetem Wasser könne der Gesundheit schaden. Auch Hunde sollten vom Wasser des Sees ferngehalten werden. Der Untreusee ist ein in der Region Hof beliebtes Freizeitareal.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau verhängte nach eigenen Angaben ein Badeverbot für den Bismarckweiher in Steingaden. Man habe massenhaft Cyanobakterien nachgewiesen. Diese Bakterien werden umgangssprachlich Blaualgen genannt. Ein Kontakt mit den toxischen Bakterien könne Erbrechen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall, Lungenentzündung und Fieber verursachen, teilte das Landratsamt mit.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.