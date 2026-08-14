Behörden warnen in Bayern: Blaualgen in zwei Seen

An zwei Badegewässern im Freistaat raten die Behörden aktuell: Bitte nicht baden! Um diese Seen geht es.

Am Bismarckweiher in Südbayern und am Untreusee in Nordbayern sind Blaualgen nachgewiesen worden. (Symbolbild)

Zwei Badeseen in Bayern sind von Blaualgen betroffen: Für den Bismarckweiher im Landkreis Weilheim-Schongau gilt deshalb ein Badeverbot, am Untreusee in Hof warnen die Behörden eindringlich vor dem Baden.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle habe das Gesundheitsamt im Untreusee eine außergewöhnlich hohe Konzentration an Blaualgen festgestellt, informierte eine Sprecherin der Stadt Hof. Deshalb werde "eindringlich" davor gewarnt, im See zu baden. Die Aufnahme von mit Blaualgen belastetem Wasser könne der Gesundheit schaden. Auch Hunde sollten vom Wasser des Sees ferngehalten werden. Der Untreusee ist ein in der Region Hof beliebtes Freizeitareal.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau verhängte nach eigenen Angaben ein Badeverbot für den Bismarckweiher in Steingaden. Man habe massenhaft Cyanobakterien nachgewiesen. Diese Bakterien werden umgangssprachlich Blaualgen genannt. Ein Kontakt mit den toxischen Bakterien könne Erbrechen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall, Lungenentzündung und Fieber verursachen, teilte das Landratsamt mit.