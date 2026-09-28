Wochenlang ist die wichtige Bundesstraße 318 am Tegernsee voll gesperrt. Was Autofahrer beachten müssen.

Noch ein bisserl enger könnte es in den nächsten Wochen am Tegernsee werden.

Direkt vor dem Feiertagswochenende droht Ausflüglern – und nicht nur ihnen – Verkehrschaos am Tegernsee. Grund: Bauarbeiten, die mehr Platz für Radler in der beliebten Urlaubsregion schaffen sollen. Weil zwischen Ringsee und dem Bachmairweg in Weißach (Gemeindegebiet Kreuth) der bestehende Gehweg zu einem Geh- und Radweg ausgebaut wird, zieht das eine Sperre der Bundesstraße B 318 in diesem Bereich nach sich.

Wie das Staatliche Bauamt Rosenheim mitteilt, werden in dieser Woche "die aufwendigen Spartenverlegungen abgeschlossen, die vor dem Ausbau zum Geh- und Radweg notwendig waren". Die Bauarbeiten laufen bereits seit Herbst 2025. Die Federführung hat die Gemeinde Kreuth.

Auch die Fahrbahn wird saniert

Auch ohne Sperre ist an schönen Tagen viel los am Tegernsee. © IMAGO/Ulrich Wagner

Parallel zu den Ausbauarbeiten werde die Fahrbahn der Bundesstraße in dem betroffenen Bereich erneuert. Doch nach der Startwoche ist die Sperre noch nicht überstanden: Sie wird noch bis zum Ende der Herbstferien in Bayern andauern, wie das Bauamt weiter mitteilt – genauer: bis einschließlich Freitag, 6. November.

Die Umleitung erfolgt dem Bauamt zufolge über die Ostseite des Tegernsees. Die Strecke sei entsprechend ausgeschildert. Die Kosten für die Sanierung der Bundesstraße B 318 in diesem Bereich betragen 380.000 Euro, wie das Bauamt weiter mitteilt – getragen werden diese vom Bund.

Fortsetzung der Arbeiten im kommenden Jahr

Im Weißacher Bereich zwischen dem Ringbergweg und dem Bachmairweg werden künftig noch weitere Abschnitte der Fahrbahn vollständig saniert. Die Erledigung ist laut Mitteilung im kommenden Jahr geplant.