Vor dem CSU-Parteitag: Das waren die Rekordwahlergebnisse der Partei-Chefs
46 Mal hat die CSU einen Parteichef gekürt. Meist endeten die Wahlen mit Werten jenseits der 90-Prozentmarke, weil es auch keine Gegenkandidaten gab. Einzig im Dezember 1946, 1949, 1955 und 2007 sorgten Kampfabstimmungen für Ergebnisse, bei denen es auch Verlierer gab. So unterlagen etwa 1955 Franz Josef Strauß gegen Hanns Seidel und 2007 Horst Seehofer und Gabriele Pauli gegen Erwin Huber.Die besten und schlechtesten Wahlergebnisse im Überblick:
BESTE ERGEBNISSE:
1979 - Franz Josef Strauß: 99,0 Prozent
1985 - Franz Josef Strauß: 98,8 Prozent
1967 - Franz Josef Strauß: 98,5 Prozent
1988 - Theo Waigel: 98,3 Prozent
1959 - Hanns Seidel: 98,0 Prozent
1950 - Hans Ehard: 98,0 Prozent
SCHLECHTESTE ERGEBNISSE (ohne Kampfabstimmungen):
1947 - Josef Müller: 61,6 Prozent
1983 - Franz Josef Strauß: 77,1 Prozent
1951 - Hans Ehard: 79,1 Prozent
2017 - Horst Seehofer: 83,7 Prozent
1997 - Theo Waigel: 85,3 Prozent
1963 - Franz Josef Strauß: 86,8 Prozent
MARKUS SÖDERS ERGEBNISSE:
19. Januar 2019 87,4 Prozent
18. Oktober 2019 91,3 Prozent
10. September 2021 87,6 Prozent
23. September 2023 96,6 Prozent
- Themen:
- CSU
- CSU-Vorsitzende
- Erwin Huber
- Franz-Josef Strauß
- Gabriele Pauli
- Horst Seehofer
- Markus Söder
- Theo Waigel
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen