Vor dem CSU-Parteitag: Das waren die Rekordwahlergebnisse der Partei-Chefs

2023 erhielt Markus Söder mit 96,6 Prozent ein sehr gutes Ergebnis bei seiner Wiederwahl als CSU-Chef. In der Bestenliste der Parteihistorie landet er damit aber nicht auf einem Spitzenplatz.
Bis heute ist Franz Josef Strauß der Rekordhalter bei den Stimmergebnissen der CSU-Chefs. (Archivbild)
Bis heute ist Franz Josef Strauß der Rekordhalter bei den Stimmergebnissen der CSU-Chefs. (Archivbild)
München

46 Mal hat die CSU einen Parteichef gekürt. Meist endeten die Wahlen mit Werten jenseits der 90-Prozentmarke, weil es auch keine Gegenkandidaten gab. Einzig im Dezember 1946, 1949, 1955 und 2007 sorgten Kampfabstimmungen für Ergebnisse, bei denen es auch Verlierer gab. So unterlagen etwa 1955 Franz Josef Strauß gegen Hanns Seidel und 2007 Horst Seehofer und Gabriele Pauli gegen Erwin Huber.Die besten und schlechtesten Wahlergebnisse im Überblick:

BESTE ERGEBNISSE:

1979 - Franz Josef Strauß: 99,0 Prozent

1985 - Franz Josef Strauß: 98,8 Prozent

1967 - Franz Josef Strauß: 98,5 Prozent

1988 - Theo Waigel: 98,3 Prozent

1959 - Hanns Seidel: 98,0 Prozent

1950 - Hans Ehard: 98,0 Prozent

SCHLECHTESTE ERGEBNISSE (ohne Kampfabstimmungen):

1947 - Josef Müller: 61,6 Prozent

1983 - Franz Josef Strauß: 77,1 Prozent

1951 - Hans Ehard: 79,1 Prozent

2017 - Horst Seehofer: 83,7 Prozent

1997 - Theo Waigel: 85,3 Prozent

1963 - Franz Josef Strauß: 86,8 Prozent

MARKUS SÖDERS ERGEBNISSE:

19. Januar 2019 87,4 Prozent

18. Oktober 2019 91,3 Prozent

10. September 2021 87,6 Prozent

23. September 2023 96,6 Prozent

