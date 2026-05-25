Bis zu 34 Grad: Pfingstferien starten mit Sommerhitze – aber bleibt sie?

Sonne satt und Temperaturen über 30 Grad: Die Pfingstferien in Bayern starten mit Sommerwetter. Wo Gewitter und Regen nicht auszuschließen sind, verrät der Wetterdienst.

Das hochsommerliche Wetter in Bayern setzt sich zum Beginn der Pfingstferien nahtlos fort. Im Süden kann es vereinzelt zu Gewittern kommen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es bis Donnerstag sonnig bleiben, bei Temperaturen von teils über 30 Grad.

Nur am Dienstagabend und Mittwoch kann es in Südbayern zu Regen und Gewittern kommen, hieß es. Es werde schwacher Wind hauptsächlich aus Norden erwartet.

Immer noch sommerliche Temperaturen

Heute soll es laut DWD sonnig werden, mit einzelnen Quellwolken. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 32 Grad, am Großen Arber bis 22 Grad, in Südbayern können es sogar 33 Grad werden. In den Alpen soll es einige Quellwolken geben, überall soll es aber trocken bleiben.

Viel Sonnenschein wartet auch am Dienstag, mit bis zu 34 Grad. In den Alpen kann es am Nachmittag zu Gewittern kommen, Quellwolken kommen dann in ganz Bayern gegen Abend auf. Die Nacht zum Mittwoch wird entsprechend wolkig und aus den Alpen kann auch mal ein Schauer in den Norden ziehen.

Mittwoch und Donnerstag wird es wieder klarer und die Temperaturen bleiben sommerlich, sinken aber auf Höchsttemperaturen von 29 Grad ab. In Südbayern kann es am Mittwoch aber auch noch bis zu 32 Grad haben, dazu kann es einige Gewitterschauer geben.