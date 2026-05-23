Bis zu 32 Grad am Pfingstwochenende in Bayern

Das Wetter bringt zu Pfingsten viel Sonne und die ersten heißen Tage. Perfekt, um bis abends draußen zu sein.

Offenbach

Das Pfingstwochenende bringt bayernweit Sonnenschein und die ersten heißen Tage des Jahres - gute Bedingungen für Ausflüge, Biergartenbesuche, Grillpartys oder auch einen Sprung ins noch ziemlich kühle Wasser eines Sees. Der Deutsche Wetterdienst sagt schon für den heutigen Samstag sowohl für Nord- als auch für Südbayern sehr warme Temperaturen voraus, im Norden bis zu 32 Grad. Abends wird es aber noch vergleichsweise kühl bleiben.

Am Pfingstsonntag werden die Temperaturen dann laut DWD-Vorhersage auch in Südbayern auf über 30 Grad steigen, am Nachmittag und Abend sind landesweit vereinzelte Schauer möglich. Für den Pfingstmontag erwarten die Meteorologen dann bis zu 33 Grad, in Nordbayern soll es weitgehend wolkenlos bleiben, im Süden sind demnach zeitweise Quellwolken möglich.

Auch in anderen Teilen Deutschlands heiße Temperaturen

Im Südwesten Deutschlands klettern die Temperaturen sogar auf bis zu 34 Grad. Entlang des Rheins erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) 16 Sonnenstunden. Auch im nicht so sonnenverwöhnten Norden sind noch 10 bis 12 Sonnenstunden drin.

"Was immer also über die Feiertage geplant sein sollte, und dies gilt insbesondere für Outdoor-Aktivitäten: Das Wetter steht dem nicht im Weg", sagt DWD-Meteorologe Martin Jonas. "Das gilt auch für den Tagesausklang, denn es kühlt in den Abendstunden nur zögerlich ab."

"Dissonanzen" im Norden

Über der Nordosthälfte schummeln sich "ein paar Dissonanzen" in die Feiertags-Idylle: ein paar Wolken, eventuell ein paar Tropfen Regen, etwas Wind. Für Segler ist auch das eine gute Nachricht.

Schon am Sonntag ist es im Süden und Südwesten den ganzen Tag über sonnig, bei Temperaturen zwischen 27 und 34 Grad. Im Norden können sich vorübergehend dichtere Wolken bilden, vereinzelte Schauer sind möglich. Die Höchstwerte klettern hier auf 20 bis 25 Grad. Nur direkt an der See bleibt es etwas kühler.

Am Montag ändert sich daran wenig: Es bleibt vielfach sonnig und trocken, allenfalls lokal gibt es lockere Wolkenfelder. Die Luft erwärmt sich im Südwesten erneut auf bis zu 34 Grad. Und auch am Dienstag geht es so weiter: Im Norden bleibt es etwas kühler bei lockeren Wolkenfeldern. Im Süden herrscht weiter viel Sonne bei bis zu 34 Grad.

UV-Index wie im Juli

"Was Sonnenanbeter freut, könnte Landwirten schon wieder ein paar Sorgenfalten auf die Stirn treiben", sagt DWD-Meteorologe Martin Jonas.

Der DWD weist zudem darauf hin, dass bei Werten über 30 Grad Vorsicht geboten ist: Man sollte zu viel Anstrengung vermeiden, ausreichend trinken und direkte Sonnenstrahlung meiden. "Der UV-Index liegt mit 6 bis 8 ziemlich hoch, der Sonnenstand entspricht ja auch in etwa dem von Ende Juli", so Meteorologe Jonas.