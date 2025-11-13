Erst T-Shirt-Wetter, dann Regenjacke: Der Deutsche Wetterdienst kündigt milde Tage an, doch ab Samstag kühlt es deutlich ab. Was auf Bayern zukommt.

Der zuletzt oft neblig-kalte Herbst zeigt sich in diesen Tagen in Bayern fast ein wenig sommerlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden am Donnerstag am Hohen Peißenberg im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau 21,0 Grad erreicht, der Spitzenwert im Freistaat. In Oberstdorf im Allgäu war es mit 20,9 Grad laut eines DWD-Meteorologen nur minimal kühler.

Auch in den kommenden Tagen zeigt sich der November in Bayern von seiner milden Seite. In vielen Regionen gibt es laut DWD Sonne und Temperaturen erneut sogar bis zu 22 Grad. In Donaunähe ist stellenweise mit Nebel zu rechnen, sonst werde es "ungewöhnlich mild", hieß es.

In der Nacht zum Freitag soll es neblig werden. Die Temperaturen sinken laut Vorhersage dann auf 8 bis 0 Grad, im östlichen Alpenvorland und in Tälern des Bayerwaldes sogar auf bis minus 1 Grad. Tagsüber soll es dann wieder heiter werden. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad, in Alpennähe jenseits der 20-Grad-Marke. Dazu kommt ein schwacher bis mäßiger Wind.

Regen am Wochenende

Am Wochenende soll es dann wieder abkühlen und stark bewölkt werden. Die erwarteten Höchsttemperaturen liegen am Samstag meist zwischen 6 und 10 Grad. Gebietsweise soll es außerdem regnen. Der Sonntag wird dann mit Werten von maximal 7 Grad am Fichtelgebirge bis zum 14 Grad an den Alpen sogar noch ein Stück kälter. Zwischendurch soll sich aber auch mal die Sonne zeigen. Gegen Abend kündigt der DWD dann vor allem in Schwaben Regen an.