Bis minus 20 Grad: Wintereinbruch in Bayern hält an

Schnee, Sonne und klirrende Kälte: Das Winterwetter bleibt im Freistaat. Wie es in den kommenden Tagen wird und wo mit Schnee zu rechnen ist.

Winterliches Wunderland: In Bayern hält das Winterwetter vorerst an. Handschuhe, Schal und Mütze empfehlen sich in den kommenden Tagen, der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet verbreitet Minusgrade. Die Woche startet stark bewölkt. Zwischendurch kann sich stellenweise aber auch mal die Sonne zeigen. Im Fichtelgebirge und im Allgäu wird es bei minus 6 Grad kalt. Am Spessart sagt der DWD minus 1 Grad voraus.

In der Nacht zu Dienstag wird es zapfig: In einigen Alpentälern erwartet der DWD eisige Temperaturen bis zu minus 20 Grad. Anderswo wird es nicht ganz so kalt: Am Untermain werden minus 8 und vielerorts bis zu minus 14 Grad vorhergesagt. Autofahrer sollten vorsichtig sein: Gebietsweise wird es glatt durch überfrierende Nässe, Reif oder etwas Schneegriesel.

Der Dienstag zeigt sich zunächst stellenweise sonnig, im Tagesverlauf ziehen jedoch dichte Wolken auf. Im Norden Bayerns können sich die Menschen auf einzelne Schneeflocken freuen. Am Mittwoch lohnt sich ein Spaziergang: Der Wetterdienst rechnet mit viel Sonne und einigen wenigen Wolken. In Unterfranken soll es am Abend wieder schneien.

Das Wetter in München

Auch in München bleibt es in den kommenden Tagen winterlich kalt. Zum Wochenstart ist der Himmel meist stark bewölkt, mit einzelnen sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen liegen tagsüber bei etwa minus 2 bis 0 Grad. In der Nacht auf Dienstag wird es frostig: Der DWD rechnet mit Tiefstwerten um minus 10 Grad, in Stadtrandlagen kann es noch kälter werden. Glätte durch Reif und überfrierende Nässe ist vor allem in den Morgenstunden möglich. Am Dienstag ziehen im Tagesverlauf dichtere Wolken auf, vereinzelt sind auch ein paar Schneeflocken nicht ausgeschlossen. Am Mittwoch zeigt sich die Sonne häufiger, bei weiterhin frostigen Temperaturen.

