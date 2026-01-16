AZ-Plus

Bis elf Grad und Sonne – Schnee schmilzt im Freistaat

Schnee ade: In Bayern wird es mild und vielfach sonnig, doch nachts droht Glätte auf den Straßen. Was der Wetterdienst für das Wochenende prognostiziert.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Sonne und Plusgrade - wo noch Schnee liegt, taut es weiter. (Archivbild)
Sonne und Plusgrade - wo noch Schnee liegt, taut es weiter. (Archivbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Schnee schwindet weiter dahin: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die nächsten Tage in Bayern vielerorts mit Plusgraden. Am Freitag scheint verbreitet die Sonne, erst am Nachmittag oder des Abends kann von Osten her Nebel aufziehen. In den Nebelgebieten in Teilen Ostbayerns und im Donauraum sinken die Temperaturen auf knapp über den Gefrierpunkt. Der DWD rechnet mit leichtem Dauerfrost bei einem bis fünf Grad. In Unterfranken und in den Alpen steigen die Temperaturen hingegen auf bis zu zwölf Grad. 

Am Samstag und Sonntag kann es im Flachland durch Nebel und Hochnebel trüb werden. In den Alpen und im höheren Bayerwald soll es hingegen sonnig sein, teils auch bei Plusgraden. Nachts kann die Temperatur deutlich unter null Grad sinken, auf den Straßen kann es wieder glatt werden. Mit Neuschnee rechnet der DWD zunächst nicht.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.