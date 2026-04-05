Ostereier am besten früh suchen – am Nachmittag wird es nass und windig

Sonnige Eiersuche am Vormittag, Gewitter und Regen am Nachmittag: Warum Menschen in Bayern an Ostern besser den Wetterradar im Blick behalten sollten.

Am Ostersonntag wird der Himmel in der zweiten Tageshälfte vielerorts grau und regnerisch.

Die Suche nach bunten Eiern und Schokohasen sollte am Ostersonntag in Bayern wohl besser auf den Vormittag verlegt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Sonne über dem Freistaat, ehe in der zweiten Tageshälfte dichte Wolken aufziehen.

Solange die Sonne scheint, können die Temperaturen demnach auf bis zu 25 Grad klettern. Osterschokolade sollte dann also besser im Schatten versteckt werden. Vom Nachmittag an wird es dann nass: In Teilen Bayerns kündigt der DWD örtlich Schauer an, im Süden Bayerns sind auch vereinzelt Gewitter möglich. Ein mäßiger Wind frischt auf, in manchen Regionen sind teils starke, nördlich der Donau auch stürmische Böen zu erwarten.

In der Nacht zum Ostermontag fällt im Süden Bayerns häufig Regen, einzelne Gewitter können ebenfalls auftreten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 2 Grad, lokal kann es neblig werden.

Aprilwetter am Ostermontag

Am Ostermontag lockert es in vielen Regionen auf. Im Süden Bayerns wechselt ein Mix aus Sonne und Wolken mit Regen ab. Mit Werten zwischen 11 und 18 Grad wird es etwas kälter als am Ostersonntag.

In der Nacht zum Dienstag wandern die Temperaturen örtlich noch einmal unter null. Am Tag dann das Frühlings-Comeback: Der DWD erwartet landesweit viel Sonne und bis 21 Grad.