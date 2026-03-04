Bis 18 Grad und viel Sonne – so geht’s bis zum Wochenende weiter

Morgens Nebel, mittags Sonne: In Bayern wechseln sich Frühlingsgefühle und frostige Nächte ab. Was der Deutsche Wetterdienst zum Wetter bis zum Wochenende sagt.

Der beginnende Frühling verwöhnt den Freistaat mit Sonnenschein und milden Temperaturen. Im Norden Bayerns soll es heute viel Sonne geben, im Süden zumindest zeitweise, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. "Hoher Luftdruck und milde Luft bestimmen bis auf Weiteres das Wetter in Bayern. Ein nur in höheren Schichten ausgeprägtes Tief über den Alpen beeinflusst aber noch den Süden", erläuterten die Meteorologen.

Zwischen Nebel und Frühlingssonne

Am Morgen hält sich vielerorts noch Nebel oder Hochnebel, im Laufe des Tages setzt sich jedoch zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf milde 12 bis 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD verbreitet leichten Frost. Örtlich kann es glatt werden. Es bildet sich gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Auch am Donnerstag scheint nach einem nebligen Start häufig die Sonne, bei Höchstwerten zwischen 12 und 18 Grad. Am Freitag und Samstag geht es so weiter: Der Mix aus Nebel am Morgen und Frühlingssonne am Mittag begleitet den Freistaat bis ins Wochenende.