Bis 18 Grad und viel Sonne – so geht’s bis zum Wochenende weiter
Der beginnende Frühling verwöhnt den Freistaat mit Sonnenschein und milden Temperaturen. Im Norden Bayerns soll es heute viel Sonne geben, im Süden zumindest zeitweise, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. "Hoher Luftdruck und milde Luft bestimmen bis auf Weiteres das Wetter in Bayern. Ein nur in höheren Schichten ausgeprägtes Tief über den Alpen beeinflusst aber noch den Süden", erläuterten die Meteorologen.
Zwischen Nebel und Frühlingssonne
Am Morgen hält sich vielerorts noch Nebel oder Hochnebel, im Laufe des Tages setzt sich jedoch zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf milde 12 bis 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD verbreitet leichten Frost. Örtlich kann es glatt werden. Es bildet sich gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.
Auch am Donnerstag scheint nach einem nebligen Start häufig die Sonne, bei Höchstwerten zwischen 12 und 18 Grad. Am Freitag und Samstag geht es so weiter: Der Mix aus Nebel am Morgen und Frühlingssonne am Mittag begleitet den Freistaat bis ins Wochenende.
Themen:
- Deutscher Wetterdienst
