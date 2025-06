Biker nach gefährlichem Manöver: vermisse Rennstrecke

Rasante Kurven, spektakuläre Landschaft: Viele Motorradfahrer fahren gern Passstraßen. So auch am Kesselberg. Die Polizei hat hier ein Auge darauf. Zu Recht, wie es scheint.

Kochel am See

Nach einem riskanten Überholmanöver hat die Polizei am bei Bikern beliebten Kesselberg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen einen Motorradfahrer gestoppt - und eine Überraschung erlebt. Der 25-jährige Münchner habe moniert, dass in der Nähe keine Rennstrecke sei, wo er sich ausleben könne, berichteten die Beamten der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern.

Verkehrsunterricht

Nachdem bei dem Mann keinerlei Anzeichen von Einsicht oder Reue erkennbar gewesen seien, werde er zusätzlich zu dem Bußgeldbescheid in Höhe von rund 200 Euro zusätzlich eine Vorladung zum Verkehrsunterricht in seinem Briefkasten finden, kündigten die Beamten an - die den Vorfall mit dem Satz kommentierten: "Manchmal fehlen einem die Worte."

Unfallschwerpunkt Kesselberg

Am Kesselberg gilt bereits wegen vieler Motorradunfälle eine temporäre Sperrung für Biker in einer Richtung. Von 1. April bis 31. Oktober dürfen Motorradfahrer zwischen 15.00 und 22.00 Uhr nicht bergauf fahren. Nach einer zweijährigen Pilotphase sei die Unfallkommission zu dem Schluss gekommen, dass sich die Regelung bewährt habe, teilte das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen vor einiger Zeit mit. Die Zahl der Unfälle sei stark gesunken.