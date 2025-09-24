AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Feuerwehreinsatz in Bayern: Biber bleibt mit Hinterteil an Leiter stecken

Feuerwehreinsatz in Bayern: Biber bleibt mit Hinterteil an Leiter stecken

Im Main-Donau-Kanal gerät ein Biber in eine gefährliche Zwickmühle und kann sich nicht selbst befreien. Dann entdeckt ein Angler das eingeklemmte Tier am frühen Morgen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Biber steckte mit seinem für den Spalt zu großen Hinterteil fest.
Der Biber steckte mit seinem für den Spalt zu großen Hinterteil fest. © Alexander Zellner/Feuerwehr Kelheim-Stadt/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Für den Nager ging es weder vor noch zurück: Die Feuerwehr hat einen eingeklemmten Biber in Kelheim aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier sei im Main-Donau-Kanal zwischen eine Leiter und eine Mauer geraten, teilte die Feuerwehr mit. Der Biber steckte mit seinem für den Spalt zu großen Hinterteil fest.

Zu seinem Glück entdeckte ein Angler das Nagetier am frühen Samstagmorgen. Kurz darauf rückten ganze 15 Einsatzkräfte mit einem sogenannten Spreizer aus. Mit dem hätten sie die Leiter von der Wand weggedrückt. Nur eine Viertelstunde später konnte der Biber mit dem neu gewonnenen Platz wieder in die Freiheit zurück.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.