Feuerwehreinsatz in Bayern: Biber bleibt mit Hinterteil an Leiter stecken

Im Main-Donau-Kanal gerät ein Biber in eine gefährliche Zwickmühle und kann sich nicht selbst befreien. Dann entdeckt ein Angler das eingeklemmte Tier am frühen Morgen.

Für den Nager ging es weder vor noch zurück: Die Feuerwehr hat einen eingeklemmten Biber in Kelheim aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier sei im Main-Donau-Kanal zwischen eine Leiter und eine Mauer geraten, teilte die Feuerwehr mit. Der Biber steckte mit seinem für den Spalt zu großen Hinterteil fest.

Zu seinem Glück entdeckte ein Angler das Nagetier am frühen Samstagmorgen. Kurz darauf rückten ganze 15 Einsatzkräfte mit einem sogenannten Spreizer aus. Mit dem hätten sie die Leiter von der Wand weggedrückt. Nur eine Viertelstunde später konnte der Biber mit dem neu gewonnenen Platz wieder in die Freiheit zurück.