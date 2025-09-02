AZ-Plus

Bewusstloser Fahrer verursacht Unfall auf A96 und stirbt

Ein Mann wird plötzlich in seinem Auto bewusstlos und kommt von der Autobahn ab. Ersthelfer kommen zu spät.
dpa |
Ein Unfall führt zu Stau auf der Autobahn 96. (Symbolbild)
Ein Unfall führt zu Stau auf der Autobahn 96. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Landsberg am Lech

Ein 75-Jähriger ist auf der Autobahn 96 bei Landsberg am Lech in seinem Auto bewusstlos geworden und hat einen Unfall verursacht. Der Mann sei vermutlich noch während der Fahrt gestorben, teilte die Polizei mit. 

Das Auto habe am Montagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Buchloe-Ost in Richtung Lindau zunächst die Mittelleitplanke gestreift, dann die komplette Fahrbahn gequert und sei schließlich von der Autobahn abgekommen. Der Fahrer sei auf ein Ackerfeld gefahren und habe sich dort überschlagen. Nach Polizeiangaben wurden keine Lenkbewegungen oder Bremsversuche festgestellt. Es sei nach aktuellen medizinischen Erkenntnissen davon auszugehen, dass der Mann bewusstlos wurde und schon während der Fahrt starb.

Die Autobahn 96 war in Fahrtrichtung Lindau für mehrere Stunden nur auf einer Spur befahrbar. Seit Montagabend sind alle Spuren wieder frei.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

