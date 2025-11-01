Auf der A9 entdecken Zollbeamte einen E-Scooter-Fahrer auf dem Beschleunigungsstreifen. Bei der anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass das nicht sein einziges Vergehen war.

Reichertshofen - Mit seinem E-Scooter wollte ein betrunkener 30-Jähriger im Landkreis Pfaffenhofen auf die Autobahn 9 fahren. Zollbeamte entdeckten den Mann an der Anschlussstelle Langenbruck bei Reichertshofen auf dem Beschleunigungsstreifen, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben des 30-Jährigen hatte ihn sein Navi am Freitagaben auf den Irrweg gebracht: Eigentlich habe er auf Radwegen nach Manching fahren wollen, das Navi habe ihn jedoch auf die Autobahn gelotst.

Über zwei Promille Alkohol

Laut Polizei stellten hinzugerufene Polizeibeamte einen Atemalkoholwert von knapp über zwei Promille bei dem Mann fest. Zudem habe es sich bei dem E-Scooter um einen Eigenbau gehandelt, der ein Tempo von bis zu 70 km/h erreichen könne. Der Roller war demnach weder versichert noch zugelassen und der 30-Jährige hatte auch keinen Führerschein dafür. Gegen den Mann werde nun wegen mehrerer Verstöße ermittelt, darunter Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.