Betrunkener verursacht nächtliches S-Bahn-Chaos

Ein Betrunkener läuft in einen S-Bahntunnel in München und löst einen Polizeieinsatz aus. Der ist zwar nur von kurzer Dauer, doch die Einschränkungen sind erheblich.

Kurzzeitig legt der Betrunkene mit seiner Aktion den S-Bahnverkehr in München lahm. (Symbolbild)

München

Ein Betrunkener ist spätabends in einen S-Bahntunnel in München gelaufen und hat damit eine Sperrung der Stammstrecke ausgelöst. Zwar war der Tunnel nur für kurze Zeit gesperrt, doch die Einschränkungen im S-Bahnverkehr waren laut Bundespolizei erheblich: 27 Züge erhielten insgesamt über 380 Minuten Verspätung, Züge wurden umgeleitet, einer fiel aus und weitere verkehrten nur zum Teil.

Der Mann war den Angaben zufolge am S-Bahnhof München Hauptbahnhof in den Tunnel Richtung Karlsplatz (Stachus) gelaufen. Sofort wurde der Stammstreckenbetrieb eingestellt. Nach wenigen Metern fanden die Beamten den 53-Jährigen. Da er angab, nicht alleine in den Tunnel gelaufen zu sein, wurden beide Röhren abgesucht - ergebnislos. Die Tunnelsperrung dauerte rund zehn Minuten. Bei dem Mann wurde ein Promillewert von 3,2 festgestellt.