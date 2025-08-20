AZ-Plus

Betrunkener rammt Zivilstreife mit E-Scooter und stürzt

Eine Polizeistreife will einen Elektroroller-Fahrer für eine Kontrolle anhalten. Der will flüchten – doch er verschätzt sich.
dpa |
Der 28-Jährige sieht sich nun einem Strafverfahren gegenüber. (Symbolbild)
Der 28-Jährige sieht sich nun einem Strafverfahren gegenüber. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Obertraubling

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer hat in der Oberpfalz eine Zivilstreife gerammt und sich dabei leicht verletzt. Die Beamten in dem Zivilfahrzeug hatten den 28-Jährigen in Obertraubling (Landkreis Regensburg) für eine Kontrolle anhalten wollen, wie die Polizei mitteilte.

Als die Polizisten dafür bremsten, habe der Fahrer versucht, vor das Auto zu fahren und zu flüchten. Stattdessen prallte er gegen das Auto, stürzte und zog sich Schürfwunden zu, wie es hieß.

Ein Alkoholtest habe einen Wert von 2,3 Promille ergeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Gegen den E-Scooter-Fahrer werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.