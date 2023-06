Betrunkener landet mit elektrischem Rollstuhl in Graben

Bei einem Unfall mit einem elektrischen Rollstuhl ist ein betrunkener Mann in Unterfranken im Straßengraben gelandet. Bei dem Sturz sei der 56-Jährige in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten hätten den Mann in der Nacht zu Donnerstag letztlich nach Hause gebracht, weil sein Rollstuhl bei dem Unfall stark beschädigt wurde.

15. Juni 2023 - 10:41 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bad Brückenau Eine Frau hatte den hilflosen Mann demnach im Straßengraben neben seinem Rollstuhl entdeckt und die Polizei verständigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, die Ermittler ordneten deshalb eine Blutentnahme an. Den 56-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.