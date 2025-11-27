AZ-Plus
  Betrunken Unfall gebaut: Mann flüchtet mit Baby im Arm zu Fuß von Unfallort

Betrunken Unfall gebaut: Mann flüchtet mit Baby im Arm zu Fuß von Unfallort

Im Kreisverkehr missachtet ein alkoholisierter Autofahrer die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß läuft er davon. Auf dem Arm: sein wenige Monate altes Baby.
AZ/dpa |
Gegen den Mann wird ermittelt. (Symbolbild)
Gegen den Mann wird ermittelt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach einem Unfall im bayrischen Unterfranken ist ein betrunkener Autofahrer mit seinem wenige Monate alten Baby zu Fuß geflüchtet. Er habe die Vorfahrt einer Autofahrerin in einem Kreisverkehr bei Kleinheubach (Landkreis Miltenberg) missachtet, teilte die Polizei mit. Es kam demnach zum Zusammenstoß.

Die 58 Jahre alte Autofahrerin und weitere Ersthelfer stellten am Dienstag fest, dass der Autofahrer nach Alkohol roch. Daraufhin flüchtete er mit dem Säugling auf dem Arm. Bei einer Fahndung wurde er gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Als Folge musste der Mann zur Blutentnahme, die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Gegen ihn wird nun ermittelt.

