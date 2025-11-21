AZ-Plus

Betrunken mit Panzer unterwegs: Fahrer auf A9 geschnappt

Mit so schwerer Ladung braucht es besondere Vorsicht: Ein Lastwagen-Fahrer gerät auf einer Rastanlage in den Fokus der Polizei. Nicht nur sein Promillewert ist auffällig.
AZ/ dpa |
Auf der Ladefläche des gestoppten Lkws stand ein Dachs-Pionierpanzer – ob es sich um einen Bundeswehr-Transport handelte, ist unklar. (Symbolbild)
Auf der Ladefläche des gestoppten Lkws stand ein Dachs-Pionierpanzer – ob es sich um einen Bundeswehr-Transport handelte, ist unklar. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Mit mehr als zwei Promille Alkohol ist ein Schwertransport-Fahrer an einer Rastanlage in Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) gestoppt worden – mit einem Bergungspanzer auf seinem Auflieger. Dem Fahrtenschreiber zufolge war der Mann Donnerstagnacht zuvor noch rund eine Dreiviertelstunde mit seinem Gespann auf der Autobahn 9 unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Der 59-Jährige war dort Zeugen wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Ein Atemalkoholtest ergab demnach 2,24 Promille. Dem Fahrer wurde Blut abgenommen und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Angaben der Polizei zufolge handelte es sich bei seinem Transportgut um einen Dachs-Pionierpanzer – laut Bundeswehr werden Fahrzeuge dieses Typs für Räum-, Bagger- und Bergearbeiten eingesetzt. Ob es sich um einen Schwertransport der Bundeswehr oder einer zivilen Firma handelte, war einem Polizeisprecher zunächst nicht bekannt.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der Münchner vor 27 Minuten / Bewertung:

    Wir hatten auf unserem 5 Tonner immer ah Tragl Bier dabei!
    Alkoholfrei gab`s damals noch nicht!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FredC2 vor 45 Minuten / Bewertung:

    Der Fahrer hat sich vermutlich zuuu gründlich auf seinen Einsatz mit dem Panzer vorbereitet.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
