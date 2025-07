Betrunken durch Rettungsgasse – Polizei stoppt Autodieb

Ein Mann sorgt auf der Autobahn für eine gefährliche Verfolgungsfahrt: Er stiehlt einen Transporter und missbraucht die Rettungsgasse. Doch die Polizei entdeckt noch mehr.

Allershausen

Ein 45-Jähriger aus dem Raum Roth hat mit einem gestohlenen Kleintransporter auf der Autobahn 9 in Richtung München für Aufsehen gesorgt. Der Mann hatte gegen 11.50 Uhr auf einer Baustelle in einem unbeobachteten Moment einen Kleintransporter entwendet und war zunächst in unbekannte Richtung davongefahren, wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilte.

Wenig später meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass der Transporter zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt-Süd und Manching negativ aufgefallen sei: Aufgrund eines Staus nutzte der Mann die Rettungsgasse, um schneller voranzukommen, und touchierte dabei den linken Außenspiegel eines bislang unbekannten Kastenwagens.

Mehrere Streifenwagen nahmen daraufhin die Verfolgung auf. An der Anschlussstelle Allershausen konnte der Mann schließlich gestoppt werden. Wie sich herausstellte, besitzt der 45-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,6 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.