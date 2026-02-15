AZ-Plus
  • Betrunken auf Übergang liegen geblieben: Autofahrer legt Bahnverkehr auf Münchner Strecke lahm

Betrunken auf Übergang liegen geblieben: Autofahrer legt Bahnverkehr auf Münchner Strecke lahm

Mit zwei Promille am Steuer: Ein 43-Jähriger landet mit seinem Wagen auf den Gleisen und sorgt für Stillstand auf der Strecke München-Salzburg.
AZ/dpa |
Die Polizei hat die Sperrung des Bahnverkehrs veranlasst. (Symbolbild)
Die Polizei hat die Sperrung des Bahnverkehrs veranlasst. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Stephanskirchen

Ein betrunkener Autofahrer ist in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und auf den Gleisen eines Bahnübergangs gelandet. Der Zugverkehr blieb für die Bergungsarbeiten drei Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach hatte der 43 Jahre alte Autofahrer nach links abbiegen wollen, kam jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Bereich des Bahnübergangs mit seinem Auto stehen. Der Mann habe seinen Wagen nicht mehr selbst befreien können. Zur Bergung des Fahrzeugs musste deshalb der Zugverkehr vorübergehend gesperrt werden. Auf der vielbefahrenen Strecke München-Salzburg kam es zu Verspätungen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. 

Betrunkener sorgt für Bahnchaos

Der 43-Jährige blieb unverletzt. Laut Polizei war der Mann stark betrunken: Ein Atemtest ergab rund zwei Promille. Der Führerschein des Betrunkenen wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Weder am Auto des 43-Jährigen noch an den Bahnanlagen entstand erkennbarer Schaden, so die Polizei.

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  Der wahre tscharlie vor einer Stunde

    Links abbiegen wollen, aber rechts abkommen.
    Naja, bei 2 Promille funktioniert die Koordination nicht besonders.

    Antworten
  ClimateEmergency vor 5 Stunden

    Dass Autofahrer*innen sich gegenseitig an den Kragen gehen reicht nicht, sie müssen auch noch den ÖPNV in Mitleidenschaft ziehen

    Antworten
  Witwe Bolte vor 6 Stunden

    Hoffentlich wird der Bsuffene zur MPU geschickt - dem Albtraum aller Autofahrer.

    Antworten
