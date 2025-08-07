AZ-Plus

Betrug auf Wohnungsplattform? Mann kommt ungeplant frei

Er soll mehreren Menschen in München fälschlicherweise Wohnungen vermietet haben. Die italienische Polizei fasst ihn, er soll ausgeliefert werden - doch am Ende kommt alles ganz anders.
dpa |
Da ist zwischen der deutschen und der italienischen Polizei wohl was schiefgelaufen (Archivbild).
© Peter Kneffel/dpa
München

Bei der Auslieferung eines mutmaßlichen Betrügers nach München ist es in Italien zu einer Panne gekommen. "Als die zuständigen bayerischen Polizeibeamten den Beschuldigten absprachegemäß am Flughafen in Catania abholen wollte, konnte der Beschuldigte nicht angetroffen werden", teilte die Münchner Oberstaatsanwältin Anne Leiding mit. 

Der Mann wird verdächtigt, über eine Online-Plattform falsche Wohnungsangebote in München geschaltet zu haben. Er wird wegen mehrfachen Betrugs gesucht. Im Mai wurde er dann in Italien bei einer Polizeikontrolle festgenommen und in ein Gefängnis im sizilianischen Catania gebracht.

Der Mann tauchte unter

Nun sollte er am 1. August nach Deutschland ausgeliefert werden. Doch als die bayerischen Polizisten ihn am Flughafen in Catania abholen wollten, staunten sie nicht schlecht. Die Haft sei durch die italienischen Behörden ohne Rücksprache mit den deutschen Stellen gegen eine Meldeauflage außer Vollzug gesetzt worden, sagte Leiding. 

An seine Meldeauflage hatte sich der Mann allerdings nicht mehr gehalten und erschien auch nicht am Flughafen. Er ist nun wieder flüchtig. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  Themen:
