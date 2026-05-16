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Betonteil auf Bahnlinie in Bayern – Bundespolizei ermittelt

Ein Güterzug überfährt ein auf der Bahnstrecke Fürth - Würzburg abgelegtes Betonteil. Die Hintergründe sind völlig unklar.
AZ/dpa |
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Die Bundespolizei ermittelt in Unterfranken wegen eines auf einer Bahnlinie abgelegten Betonteils. (Symbolbild)
Die Bundespolizei ermittelt in Unterfranken wegen eines auf einer Bahnlinie abgelegten Betonteils. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Würzburg

Würzburg - Die Bundespolizei in Würzburg ermittelt nach einer möglichen Sabotageaktion auf der Bahnlinie Fürth - Würzburg wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Demnach überfuhr ein Güterzug am Freitagabend ein Betonteil auf dem Streckenabschnitt zwischen Markt Einersheim im Kreis Kitzingen und Markt Bibart. Der Lokführer stoppte den Zug per Notbremsung, Verletzte gab es nicht, wie die Bundespolizeiinspektion Würzburg mitteilte. Die Strecke wurde jedoch für knapp zwei Stunden in beiden Richtungen gesperrt. 

Ermittler suchen Zeugen

Nach ersten Ermittlungen handelte es sich nach Angaben eines Polizeisprechers bei dem Betonteil um die Abdeckung eines Kabelschachts. Wer und aus welchem Motiv das Betonteil dort möglicherweise mutwillig platzierte, ist bislang unklar. Die Ermittler suchen nun Zeugen und bitten die örtliche Bevölkerung um Mithilfe. Die Strecke ist sowohl von Güter- als auch von Personenzügen vielbefahren.

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1 Kommentar
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  • HiggsBoson vor 12 Minuten / Bewertung:

    Bei Kabelschächten und Anschlägen, die sich gegen Menschenleben richten, muss ich spontan an eine Gruppe denken, gegen die nur äußerst halbherzig ermittelt wird.

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