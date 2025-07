Besucher bemerken seltsamen Geruch - Einkaufszentrum geräumt

Am Morgen nehmen Menschen in einem Einkaufszentrum in Zirndorf einen auffälligen Geruch wahr. Wenig später ist die Feuerwehr im Einsatz.

dpa | 10. Juli 2025 - 10:34 Uhr

Die Feuerwehr suchte den Gebäudekomplex ab. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Zirndorf Nach Meldungen über einen auffälligen Geruch haben Rettungskräfte ein Einkaufszentrum in Mittelfranken geräumt. Mehrere Besucher des Gebäudekomplexes in Zirndorf (Landkreis Fürth) hätten sich wegen des Geruchs am Morgen gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin sei das Einkaufszentrum geräumt worden, die Geschäfte blieben zunächst geschlossen. Derzeit suche die Feuerwehr das Gebäude ab, um die Ursache für den Geruch zu finden, sagte die Polizeisprecherin. Ob jemand wegen Verletzungen behandelt werden musste, blieb zunächst unklar.