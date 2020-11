Bernau: Strafgefangener von Zellengenosse getötet

In der JVA Bernau ist ein 30-Jähriger ums Leben gekommen. Sein Zellengenosse steht im dringenden Verdacht, den Mann getötet zu haben.

In einer Zelle der JVA Bernau muss sich die Tat zugetragen haben.

Bernau - In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bernau hat sich ein mutmaßliches Tötungsdelikt zugetragen: Ein 27-Jähriger steht im Verdacht, seinen 30 Jahre alten Zellengenossen umgebracht zu haben. Das berichtet die Polizei. Der Vorfall passierte bereits am 8. Oktober.

Den Beamten zufolge hatte ein Häftling am Nachmittag des 8. Oktober gemeldet, dass sein Zellengenosse bewusstlos in der Zelle liege. Der 30-jähriger Eritreer kam daraufhin in eine Klinik, wo er tags darauf verstarb. Eine Obduktion ergab, dass der Tod des Mannes durch äußere Gewalteinwirkung verursacht wurde.

Häftling von Zellengenosse umgebracht

Seitdem ermittelte die Kripo Rosenheim wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in der JVA. Als dringend tatverdächtig gilt der Zellengenosse des 30-Jährigen, ein 27-jähriger Häftling mit malischer Staatsangehörigkeit.